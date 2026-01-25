全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席した米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手＝24日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグで昨季、3年連続4度目のリーグ最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの大谷翔平選手（31）が24日、ニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席し、英語で「MVPの獲得はとても意義深く、また受賞できたことは大きな意味を持つ」な