スノーボード女子ビッグエアで大技を決めて喜ぶ村瀬心椛＝アスペン（ゲッティ＝共同）【アスペン（米コロラド州）共同】世界のトッププロが集まる招待大会の冬季Xゲーム第2日は24日、米コロラド州アスペンで行われ、スノーボードのビッグエアで女子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の村瀬心椛が96.66点で2大会ぶり3度目、男子は同代表の荻原大翔（ともにTOKIOインカラミ）が93.66点で2大会連続の優勝を果たした。主催者による