「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８・５」（２４日、都内）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、“尾張の牙”富永啓悟が“上州暴走守護神”安藤叶華に開始２９秒衝撃のＫＯ勝ちを収めた。３月の名古屋でのＢＤ１９で、尾田優也と対戦する流れとなった。開始２９秒に富永が繰り出した左前蹴りが安藤の顎を蹴り上げる形となり、「ガツ」という鈍い音とともに衝撃のダウン。安藤は立つことができず、