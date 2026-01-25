¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï1·î21Æü¡¢¡ÖÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î27Æü¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó2Ç¯À¸¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûÀ½Â¤¶È¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤¬¿Íµ¤Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥­¥ó¥° ¥È¥Ã¥×20Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×(²óÅúÎ¨4.7%)¡¢¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷¡×(Æ±3.7%