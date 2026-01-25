PayPayは1月15日、地方自治体が「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2月以降に実施が決定した施策を発表した。岩手県平泉町「岩手県平泉町で使えるお得なクーポン『平泉キャッシュレス還元事業』が発行されます」岩手県平泉町では2月1日より、お得なクーポン「平泉キャッシュレス還元事業」を実施する。2月1日〜2月15日までの期間、PayPayアプリの「クーポン」ミニアプリより「平泉キャッシュレス還元事業」を