虹咲カリナが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 虹咲カリナ©光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ 「週刊FLASH」1月20にIT発売号©光文社 TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが「FLASH」に登場。初の表紙巻頭ページを飾った。年相応のあどけなさと、エキゾチックな美しさがないまぜになった水着グラビアを10ページにわたり披露している。 虹咲カ