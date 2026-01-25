ËÜÆü1·î25ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºwith¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÂôÀ¡»Ò¡ÊÆ£ÅÄÆ·»Ò¡Ë¤È¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡õ¥ª¡¼¥ºMOVIEÂçÀïMEGA MAX¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡ÊÀ¼¡§¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÂôÀ¡»Ò¡ÊÆ£ÅÄÆ·»Ò¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«º£Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤ò