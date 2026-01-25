¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤àÂè£·£µ´ü²¦¾­Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É¤Î£²ÆüÌÜ¤¬£²£µÆü¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Î©²ñ¿Í¤ÎÊ¡ºêÊ¸¸ã¶å¤¬Àè¼ê¡¦Æ£°æ¤ÎÉõ¤¸¼ê¡Ê£µ£·¼êÌÜ¡Ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¸áÁ°£¹»þ¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï£±»þ´Ö£µÊ¬¤Î½Ï¹Í¤ËÄÀ¤ß¡¢£±Êâ¤ò£¹¶Ú¤Ë¿â¤é¤·¤¿¡£»ý¤Á¶ð¤Ï³Ñ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Æ£°æ£²£¹Ê¬¡¢±ÊÀ¥£²£·Ê¬¡¢Æ£°æ£µ£²Ê¬¤Î¹ÍÎ¸¡£ÅÓÃæ¡¢Æ±£±£°»þ£³£°Ê¬¤Ë¸áÁ°¤Î¤ª¤ä