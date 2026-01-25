メ～テレ（名古屋テレビ） 板状の陶磁器に絵付けする陶板の作品を集めた展示会が名古屋で開かれています。 名古屋市東区にある横山美術館で始まった展示会には、明治・大正時代の画家や絵付け師が描いた作品約100点が展示されています。 陶板に描かれた絵画は、紙や布に描くよりも丈夫で半永久的に色褪せないといわれています。 また、色だけでなく厚さわずか3ミリという薄さで歪みなく焼き上げた精巧な作品も展示