今日(25日)は札幌を含む石狩湾周辺の地域を中心に雪が強まっており、札幌でも午前11時までの12時間降雪量が38センチと、1月としては統計史上(2000年以降)最も多い量となっています。今日夕方にかけては札幌市内で雪の強まりやすい状況が続くため、引き続き大雪による交通障害には警戒してください。札幌では4シーズンぶりの積雪1メートル超え今日(25日)、日本海の低気圧が南下している影響で、石狩湾周辺の地域を中心に雪が強まっ