２４日、文殊院の臘八節縁日で、粥の食材が書かれたパネルを背に写真に納まる来場者。（成都＝新華社配信／侯雨辰）【新華社成都1月25日】中国四川省成都市にある仏教寺院の文殊院で、旧歴12月8日（今年は1月26日）の伝統祝日「臘八節（ろうはちせつ）」の縁日が行われている。24日から3日間、臘八粥（穀物や果実を煮込んだ甘い粥）が境内で10万食、市内482の活動拠点で28万食分振る舞われる。文殊院の臘八節縁日は清の康熙年