【ブンデスリーガ】バイエルン 1−2 アウクスブルク（日本時間1月24日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、美しすぎる“ピンポイントロングフィード”バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、美しいサイドチェンジでファンを魅了した。解説を務めた元日本代表MFの細貝萌氏も絶賛している。バイエルンは日本時間1月24日、ブンデスリーガ第19節でアウクスブルクとホームで対戦。伊藤は左サイドバックとしてリーグ戦では