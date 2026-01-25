声優野沢雅子（89）が25日、千葉・幕張メッセで開催された「ゲンキダマツリ」のゲンキダステージに登場した。新作アニメ「ドラゴンボール超（スーパー）銀河パトロール」の制作が発表。主役の悟空の声を演じる野沢は「初めて聞きました。びっくりさせようと思ってたのね」。悟空とライバルのベジータの新しい映像を見た野沢は「すごいですね、悟空とベジータ。こんなすごい頭（の髪の毛）しちゃって。ベジータさんはわがままなん