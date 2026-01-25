¡ÚCGP¥«¡¼ÍÑÉÊÂç¾Þ2025¡Û¼ñÌ£¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý²Ã¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¿²¶ñ¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡Ê¥Ý¥¿ÅÅ¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¼ÖÃæÇñ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁá5Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¥Ý¥¿ÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤ËÉáµÚ¡£¤³¤ì¤é¤Ï