強い冬型の気圧配置が続く影響で、加賀の平地では除雪が困難な記録的な大雪となっています。金沢では2021年以来、5年ぶりに積雪が60センチを超えました。石川県内では未明から金沢市の他、小松市、白山市、能美市、かほく市、宝達志水町で6時間の降雪量が20センチを超え、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっているとして、気象台は「顕著な大雪に関する気象情報」を相次いで発表しました。金沢市では午前6時までの6時間に、