脳科学者の中野信子氏が、24日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。あこがれの存在を明かした。聖飢魔2のデーモン閣下のラジオ番組を「ずっと聞いていた」という。「すごい、この人の言語化力、って思った」と話した。続いてデーモン閣下のエピソードを紹介した。大学の卒業式に悪魔の姿で行き、守衛に止められた。そこで「卒業式というのはみんなスーツを着て社会に出るかっこうで来てる。吾輩はこのか