ÅÅµ¤Âå¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤¬³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤Ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë°Ê³°¤Î²ÈÅÅ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯¡×¤´²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¡Ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¡Ë¤Ï²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤ÎÌó6¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¥à¥À¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£ ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È´¤­º¹¤·¤Î¼ê´Ö¤äµ¡´ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ä¤ë²ÈÅÅ¡¦¤ä¤é¤Ê¤¤²ÈÅÅ¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀáÌó³Û¤ÎÌÜ°Â¤È¡¢¤â¤Ã¤È¸úÎ¨¤è¤¯ÀáÅÅ