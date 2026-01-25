イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が２４日、アウェー・ボーンマス戦で約１か月半ぶりに復帰を果たした。０―２の前半３５分、負傷したＤＦジョー・ゴメスに代わって投入され、センターバックとしてプレー。その後、チームは一時は２―２に追いついたが、後半アディショナルタイムに勝ち越され、遠藤は復帰戦を白星で飾れなかった。現地メディア「リバプール・エコー」は、遠藤