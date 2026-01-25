ガールズグループaespa、LE SSERAFIM、NewJeansなど、有名アイドルグループのメンバーの顔をヌード写真と合成し、性的搾取する物などを製作・流布した男性が、懲役刑の執行猶予を宣告された。1月25日、韓国の法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁刑事合議11部は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（虚偽映像編集など）などの容疑で在宅起訴されたA氏に懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。【写真】男子高生44人