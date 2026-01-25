モデルで女優の堀田茜が２５日までにＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。堀田はインスタグラムに、赤と紫の混色ニット姿で頭にサングラスをのせ、鏡越しに撮ったセルフショットなどを披露。堀田ならではの独特な世界観があふれるショットとなっている。この投稿にファンからは「唯一無二で別格の女優さん」「あかねちゃんにしか出せない雰囲気みたいのが素敵」