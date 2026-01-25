25日、東海3県は岐阜県を中心に警報級の大雪となり、25日午前11時までの最大積雪は、白川村で127センチ、郡上市長滝で121センチ、飛騨市河合で83センチなどとなってされています。関ケ原町などに発表されていた大雪警報は解除されています。雪による車の滞留を防ぐため、午前11時半現在、名神高速・小牧インターと栗東湖南インターの間や、新名神高速・四日市ジャンクションと草津ジャンクションの間などで通行