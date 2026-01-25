おにぎりを買うつもりで立ち寄ったコンビニで、思わず予定外のティラミスを手に取ってしまった――そんな“うっかり”な買い物体験がThreadsに投稿されて話題になっています。【写真】おにぎりの予定が…実際に買ったのは？投稿したのは、女子高生のnekko_1910さん（@nekko_1910）。100円引きの割引シールが貼られた「大きなティラミス」を前にしておにぎりを諦めることになった出来事に、多くの共感の声が寄せられました。この日