◆卓球全日本選手権（25日、東京体育館）女子シングルスの準決勝が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝と初優勝を目指す張本美和（木下グループ）の決勝カードが決まった。両選手のファイナルでの激突はこれで3大会連続。決勝は13時開始予定。準決勝で早田は2023年大会準優勝の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を4―2で破り5大会連続の決勝進出を果たした。2年連続で準優勝