JRÅì³¤Æ»Àþ¤Ï¡¢±èÀþ¤Î²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë³ÝÀî±Ø－ÉÍ¾¾±Ø¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°9»þ32Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡á¸áÁ°10»þ¸½ºß