2026年1月24日から1月25日未明にかけ、道内では札幌市と稚内市で火事が相次ぎ、あわせて2人が死亡しました。火事があったのは、札幌市白石区本通5丁目南の6階建てアパートです。きのう（1月24日）午後10時半ごろ、近隣住民から「4階から火が出ている。爆発音がした」と消防に通報がありました。この火事で70代の女性が心肺停止の状態で発見され、病院で死亡が確認されました。他にも、70代の女性2人がのどのやけどなどで病院