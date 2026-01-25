¡ã¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥­¥¹¥×¥ì¥¹3ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þPGA¥¦¥¨¥¹¥È ¥Ô¡¼¥È¡¦¥À¥¤ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¡Ê7210¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈC¡Ê7147¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢¥é¥­¥ó¥¿CC¡Ê7060¥ä¡¼¥É¡¦¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼72¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥­¥¹¥×¥ì¥¹¡×¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤ÎÃæ»ß¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÓÀ¤³¦1°Ì