¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê63¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÄíÅª¤Êºî¤êÃÖ¤­¤´ÈÓ¤È¤·¤Æ¡¢µíÐ§¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥Ê¥à¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¡¡Á¤¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¾®ÀîºÚÅ¦¤Î¡È²ÈÄíÅª¤Ê¡Éºî¤êÃÖ¤­¤´ÈÓÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öºî¤êÃÖ¤­¤´ÈÓ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿µíÐ§¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢´ï¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥Ê¥à¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚµíÐ§¡Û¶Ì¤Í¤®¡¢