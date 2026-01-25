25ÆüÄ«¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤ò¼õ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¼óÁê¡§¡Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¡ËÇ¯ÅÙÆâ¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤ÀÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤ê¡¢2Ç¯´Ö¸ÂÄê¡¢¤½¤ì¤ÇÆÃÎã¸øºÄ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§²æ¡¹¿©ÎÁÉÊ¥¼¥í¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤ºâ¸»¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤Ç¤ä¤ë¡£Ç¯Æâ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñ