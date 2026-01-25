全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の晩さん会が２４日（日本時間２５日）にニューヨークで開かれ、ナ・リーグのサイ・ヤング賞のパイレーツ、ポール・スキーンズ投手（２３）が壇上で「この賞は僕だけでなく、これまで時間とエネルギーを注いでくれたすべての人たちのものでもある」と感謝の言葉を並べた。ルーキーイヤーの２０２４年に１１勝３敗、防御率１・９６で新人王を獲得し、昨年は１０勝１０敗ながら防