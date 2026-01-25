かごしま女子駅伝が25日、霧島市で開かれ、肝属が9年ぶりに優勝しました。 鹿児島県内12地区のランナーが健脚を競うかごしま女子駅伝。霧島市の6区間・21.0975キロでたすきをつなぎました。 1区から快走を見せたのは肝属チーム。中学生から社会人ランナーまでが厚みのある走りで着実に差を広げると、終始レースの主導権を握り続けました。 肝属がゴールまで先頭を守り切り、9年ぶりに優勝しまし