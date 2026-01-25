◆ベルギーリーグ▽第２２節ラルビエール１―２シントトロイデン（２４日）ベルギー１部シントトロイデンが敵地でラルビエールに逆転勝利し、４連勝で２位をキープし、首位までの勝ち点差を「１」に詰めた。日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手５人が先発に名を連ねた一戦。立ち上がりから好機を何度も迎えるが、前半は０―０で折り返し。後半１４分