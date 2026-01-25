２５年シーズンに２年連続３度目のＭＶＰに輝いたヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が２４日（日本時間２５日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した。前年ナ・リーグＭＶＰのドジャース・大谷翔平投手（３１）とは壇上であいさつを交わす場面も。グラウンド外ではついに“初共演”が実現した。２４年シーズンでも両者が両リーグのＭＶＰを獲得したことで、２５年の晩さん会で共演