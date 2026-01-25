¤­¤Î¤¦¡¢°ñ¾ë¸©¹ÔÊý»Ô¤Ç¡¢63ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¹ÔÊý»Ô»³ÅÄ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤àÊÕÅÄ°ìÂ§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ç¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÊÕÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¼Ö¤ÎÇËÊÒ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²»ö