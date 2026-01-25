¸©Æâ¤ÏÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤­¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±¿µÙ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸©Æâ¤Î¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤ÏÉÙ»³»ÔÃöÃ«¤Ç82¥»¥ó¥ÁÅ×ÇÈ»Ô¤Ç63¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀã¤ÇJR¤ÏÆÃµÞ¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¤ÈÆÃµÞ¤·¤é¤µ¤®¤¬»ÏÈ¯¤«¤é¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¾ëÃ¼Àþ¤äÉ¹¸«Àþ¡¢¹â»³Àþ¤Ç¤â°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï³êÀîIC¤ÈÎ©»³IC¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢¾®ÌðÉôÅ×ÇÈJCT¤«¤é¾®¾¾IC¡¢¾®¾¾IC¤«¤é¾®ÌðÉôIC¤¬