セクハラ問題による前職の辞職に伴う福井県知事選は25日午前9時までに県内347カ所で投票が始まった。立候補したのは新人3氏。前越前市長山田賢一氏（67）＝自民支持＝と元外務省職員石田嵩人氏（35）の無所属2氏が競り合う。自民党は山田氏を支持するが、県連の一部が石田氏を支援する保守分裂選。即日開票され、大勢判明は深夜になる可能性がある。他に立候補したのは、共産党県委員会書記長金元幸枝氏（67）。混乱した県政の