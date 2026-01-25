Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤·¡¢¸«»ö¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£³«»Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢20Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¹¬À®¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â59Ê¬¤Ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÎPK¡¢76Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¤Î¤³¤ÎÆü£²ÅÀÌÜ¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È´·²¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢º£Âç²ñÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¼éÈ÷¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ