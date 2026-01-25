LE SSERAFIM¤¬25Æü¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛRyan Seacrest»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿LE SSERAFIMLE SSERAFIM¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤ËÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFEARLESS¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¡Ê2023¡¿2¡¿6ÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³¤³°½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë½é½µ¥»¡¼¥ë¥¹µ­Ï¿¡ÊÃ£À®Åö»þ¡Ë¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆü