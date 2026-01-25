1.ÁÝ½üµ¡ Âç¤­¤Ê²»¤¬½Ð¤ëÁÝ½üµ¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ­¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÀ¸³è²»¤Ç¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤Î²»¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¹â¤¤²»¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç­¤Ë¤Ï¶¯¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÂç¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°Å¨¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÝ½üÁ°¤ËÇ­¤òÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Éô²°¤ÇÁÝ½üµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ­¤«¤éÎ¥