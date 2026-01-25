【新華社銅仁1月25日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の甘渓村でこのほど、伝統的な民俗行事「千人刨湯（ほうとう）宴」が催された。多くの村民が一堂に集い、テーブルを囲んで新鮮な豚肉料理を味わった。（記者/李凡）