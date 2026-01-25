Í¿ÌîÅÞ10ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Ï25Æü¡¢NHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿³ÆÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê15Ê¬Â¿¤¤¸áÁ°10»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼çÄ¥¤ò¹Ô¤¤¡¢»þ¤ËÈÖÁÈÂ¦¤¬ÁÛÄê¤·¤¿»ý¤Á»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÂÀÅÄ¿¿»Ì²òÀâ°Ñ°÷¤¬¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£