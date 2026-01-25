ÂçÃ«¤¬Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¡ÖÁ´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïº°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¡ªº°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯NYÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤ÏX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢