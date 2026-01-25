Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¤Ï¡¢1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢ÎëÌÚ½¨æû±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè2ÃÆ¡ÖNever ending shine¡×¤ÎÁ´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢TTFCÆÈÀê¤Ç¤Î²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼Êä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ù¤è¤ê¡¢Âè37ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ô¤«¤Ô¤«Øò²ù¼¼¡×¡¢Âè38ÏÃÊä¥¸¥å¥¦·×²è¡ÖÇ®·ì! ¥¢¡¼¥¤