Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤Ï25ÆüÅêÉ¼Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁª¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¸½¿¦¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼ÅÄ Íª¤µ¤ó 38ºÐ¤È¿·¿Í¤Ç¸µ¿þÌî»ÔµÄ¤Î²ìÌÐÇîÈþ¤µ¤ó 51ºÐ¤Î,¡¢¤È¤â¤ËÌµ½êÂ°¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï25ÆüÄ«¤«¤é¡¢»ÔÆâ16¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á33.34¡ó¤È¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁª¤ò8.13¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï