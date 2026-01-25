¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä170 H¡Ê1937Ç¯¡Ë¥É¥¤¥Ä½é¤ÎÎÌ»º¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1934Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢130¤È¤¤¤¦ÃÏÌ£¤Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¼Ö¤¬Àè¶î¤±¤À¡£¤³¤Î130¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯¸å¤Ë170 H¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£H¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£130¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Âç·¿¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Ûº£¤â¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯