¶¯¤¤´¨µ¤¤Ë¤è¤ëÂçÀã¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇºÆ¤Ó¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÀÐÀî¸©¤ÈÄ»¼è¸©¤Ë¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÑÀã¤¬60¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤À¤±¤Ç37¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¡£¼Ö¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¡×ÀÐÀî¸©¤ÈÄ»¼è¸©¤Ë¤Ï¤±¤µ¡¢5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë