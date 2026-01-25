近くを通るついでではなく、「わざわざ行きたい」と思わせる道の駅には、それだけの魅力があります。絶景ロケーションやご当地グルメ、ここでしか出会えない体験など、遠方からでも足を運びたくなる理由が満載。All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅（遠方）に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う『富山県の道の駅』」ランキン