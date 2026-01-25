タレントの板野友美さんは1月24日、自身のInstagramを更新。「板野社長の1日」ルーティン動画を公開しました。【画像】板野友美、「社長の1日」を公開！「本当に凄い女性像だと思います」板野さんは「板野社長の1日」とつづり、1本の動画を投稿。朝7時の起床から娘をスクールへ送り、会社での定例会議やサンプルチェックの様子、帰宅後の夕飯作りや娘の寝かしつけ、スキンケアの様子まで、会社の社長、母、妻としての板野さんの1日