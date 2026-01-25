Q. 金利1.00％の、ソニー銀行「円定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？預金金利が上昇傾向にあるなか、ソニー銀行「円定期特別金利」のキャンペーンが気になっている方も多いのではないでしょうか。そこで10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか試算してみましょう。A. 年1.00％なら税引前1000円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約796円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていく