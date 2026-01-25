◆卓球全日本選手権（25日、東京体育館）女子シングルスの準決勝が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が2023年大会準優勝の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を4―2（11―4、5―11、11―5、9―11、11―8、11―8）で破り5大会連続の決勝進出を果たした。同じく25日に行われる決勝では、横井咲桜（ミキハウス）―張本美和（木下グループ）の勝者と対戦する。第1ゲーム（G）は自