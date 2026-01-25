大雪の影響で名神高速道路の一部が通行止めになるなど、大阪−名古屋間で行き来出来ない状態となっています。日本付近は強い冬型の気圧配置が続いていて、滋賀県長浜市・柳ケ瀬では午前５時に９４ｃｍの積雪となりました。この大雪の影響で、名神高速の栗東湖南から小牧インターをはじめ、新名神高速や国道１号、名阪国道などでも「予防的通行止め」となっていて、大阪−名古屋間で行き来できない状態となっています。また